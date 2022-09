Öl-Embargo Foto: Patrick Pleul/dpa/Archivbild up-down up-down Energie Unternehmer warnen vor Versorgungslücken mit Öl-Embargo Von dpa | 05.09.2022, 12:27 Uhr

Das Einfuhrverbot von russischem Öl wird die Wirtschaft in Ostdeutschland nach Ansicht dort ansässiger Unternehmer besonders hart treffen. Die Interessengemeinschaft der Unternehmerverbände Ostdeutschlands und Berlin warnten am Montag vor schwerwiegenden Folgen des geplanten Öl-Embargos für Versorgung und Arbeitsplätze in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern sowie in Westpolen. Das Embargo laufe auf eine „Selbstzerstörung der Wirtschaft in Ostdeutschland“ hinaus und dürfe gar nicht erst kommen. „Ein Boykott von russischem Öl schadet uns mehr als Russland.“