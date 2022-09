Tote Fische in der Oder Foto: Patrick Pleul/dpa up-down up-down Umweltkatastrophe Umweltverbände fordern Konsequenzen nach Oder-Fischsterben Von dpa | 30.09.2022, 12:07 Uhr

Mehrere Umweltverbände fordern nach dem Fischsterben in der Oder langfristige Konsequenzen für den Erhalt des deutsch-polnischen Grenzflusses. „Der für die Fische tödliche Mix aus Niedrigwasser, hohen Temperaturen und dem Wachstum der Brackwasser-Alge kann sowohl in der Oder als auch in anderen Flüssen nächsten Sommer wieder auftreten“, teilte der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) am Freitag in Berlin mit.