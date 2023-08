Bahn Überfüllte Züge zur Ostsee: Regios ließen Bahnhof aus Von dpa | 08.08.2023, 15:01 Uhr Regionalbahn Foto: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild up-down up-down

Manche Züge in Richtung Ostsee sind am vergangenen Wochenende so überfüllt gewesen, dass sie an wartenden Fahrgästen am Bahnhof Berlin-Gesundbrunnen ohne Halt vorbeigefahren sind. „Zum Teil waren Züge am vergangenen Wochenende so stark besetzt, dass aus Sicherheitsgründen am Bahnhof Gesundbrunnen durchgefahren werden musste“, teilte die Bahn am Dienstag auf Anfrage mit. „Dies betraf einzelne Züge der Linien RE3 und RE5 in Richtung Ostsee.“ Zuvor hatte das Nachrichtenportal „t-online.de“ berichtet.