Todesfall Trauerfeier: Prominente nehmen Abschied von Antje Vollmer Von dpa | 17.04.2023, 17:07 Uhr

Einen Monat nach dem Tod der früheren Bundestagsvizepräsidentin Antje Vollmer haben Angehörige, Freunde und Politiker in Berlin Abschied genommen. Zum Trauergottesdienst in der Alten Pfarrkirche Pankow kamen am Montag unter anderen der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder, der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler und die früheren Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse und Rita Süssmuth.