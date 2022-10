Deutsche Bahn Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild up-down up-down Bahn Störungen im Fernverkehr zwischen Hannover und Berlin Von dpa | 25.10.2022, 19:44 Uhr

Aufgrund einer technischen Störung hat es am Dienstag erhebliche Beeinträchtigungen im Bahnverkehr zwischen Hannover und Berlin gegeben. Auf der Strecke zwischen Stendal in Sachsen-Anhalt und der Hauptstadt wurden die Oberleitungen repariert, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Die am Nachmittag begonnenen Arbeiten waren am frühen Abend noch nicht abgeschlossen, sagte ein Bahn-Sprecher der dpa.