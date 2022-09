Matthias Quent Foto: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dp up-down up-down Regierung Soziologe: Proteste zielen gegen liberale Demokratie Von dpa | 01.09.2022, 05:21 Uhr

Die Proteste gegen die Bundesregierung im Zusammenhang mit Ukraine-Krieg und hoher Inflation werden nach Einschätzung des Soziologen Matthias Quent durch weitere Entlastungen allein nicht zu beruhigen sein. „Ein Großteil der Proteste - das haben wir in den vergangenen Jahren gesehen - ist eben nicht aus einer materiellen Betroffenheit heraus organisiert“, sagte der Fachmann für Rechtsextremismus und Radikalisierung an der Hochschule Magdeburg-Stendal der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Gerade die verschwörungsideologischen rechten Proteste haben ja nicht für soziale Gerechtigkeit, Gleichheit oder höhere Steuern demonstriert.“