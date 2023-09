Geschichte SED-Aufklärungs-Beauftragte fordert mehr Unterstützung Von dpa | 10.09.2023, 15:28 Uhr | Update vor 37 Min. Evelyn Zupke Foto: Wolfgang Kumm/dpa up-down up-down

Die Landes- und Bundesbeauftragten sowie die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur haben mehr Unterstützung für ehemals politisch Verfolgte gefordert. „Es muss Ziel sein, die finanzielle Situation der Betroffenen von SED-Unrecht schnellstmöglich zu verbessern“, erklärte die SED-Opferbeauftragte beim Deutschen Bundestag, Evelyn Zupke, am Sonntag zum Ende des diesjährigen Bundeskongresses zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in Wernigerode (Landkreis Harz). Unter anderem durch die Inflation und die enormen Preissteigerungen gerieten Betroffene in prekäre soziale Lagen.