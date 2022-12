Weihnachtsmann Foto: Gerald Matzka/dpa/Archivbild up-down up-down Feste Schon über 100.000 Wunschzettel in Himmelpfort Von dpa | 06.12.2022, 16:41 Uhr

Auch dieses Jahr bekommt der Weihnachtsmann viele Wunschzettel: Bereits über 100.000 Briefe sind bis zum Nikolaustag in der Weihnachtspostfiliale in Himmelpfort angekommen. Die Deutsche Post teilte am Dienstag mit, dass sich viele Kinder vor allem Gesundheit für die Familie und Weltfrieden wünschen, aber auch klassisches Spielzeug wie Puppen sind beliebt. Für ältere Kinder stehen immer häufiger auch Smartphones oder Tablets auf dem Wunschzettel.