Sekthersteller Rotkäppchen-Mumm mit Bilanz und Ausblick Von dpa | 14.02.2023, 03:02 Uhr

Der Sekthersteller Rotkäppchen-Mumm zieht am Dienstag (11.00 Uhr/Online-Pk) Bilanz, wie das Geschäft 2022 verlaufen ist. Zudem gibt die Firma einen Ausblick auf die kommenden Monate, wie eine Sprecherin mitteilte. Die Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH mit Sitz in Freyburg (Unstrut) gilt in Deutschland als Marktführer beim Sekt. Das Unternehmen beschäftigt an mehreren Standorten rund 1000 Menschen.