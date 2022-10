Bis zu 15 Zentimeter lang: der rote amerikanische Sumpfkrebs, der inzwischen auch in Brandenburg angekommen ist. Archivfoto: Britta Pedersen up-down up-down Sumpfkrebse in Brandenburg Kein großes Geschäft mit „Brandenburg Lobster“ in Sicht Von Benjamin Lassiwe | 18.10.2022, 16:02 Uhr

In Berlin werden sie als Delikatesse verkauft. Rote amerikanische Sumpfkrebse gibt es mittlerweile auch schon in Brandenburger Gewässern. Aber das große Geschäft wie in Berlin ist in Brandenburg nicht zu machen.