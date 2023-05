Regionalbahn Foto: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild up-down up-down Bad Kleinen Raucher in Not: Zug fährt mit Hundewelpen davon Von dpa | 19.05.2023, 11:18 Uhr

Durch seine Tabakleidenschaft hat ein Hundebesitzer seinen Zug in Bad Kleinen (Nordwestmecklenburg) verpasst und zwei Hunde allein nach Schwerin reisen lassen. Die beiden reinrassigen Shi Tzu-Welpen fielen aber einer Zugschaffnerin auf, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Freitag sagte. Der 54-Jährige stammt aus der Region Nauen (Brandenburg) und war am Mittwoch mit den Tieren und etlichen Gepäckstücken von Wismar über Schwerin nach Nauen unterwegs gewesen.