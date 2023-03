Blaulicht Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess Raubüberfall durch falsche Polizisten: Angeklagte gestehen Von dpa | 29.03.2023, 15:56 Uhr

Nach einem Raubüberfall durch falsche Polizisten auf der Insel Usedom hat in Berlin der Prozess gegen zwei Männer begonnen. Der 29- und der 32-Jährige sollen vor knapp sechs Monaten im Ostseebad Trassenheide (Vorpommern-Greifswald) als angebliche Polizisten einen Lieferwagen gestoppt, dem Fahrer Handfesseln angelegt und Tageseinnahmen in Höhe von etwa 9000 Euro erbeutet haben. Die Angeklagten gaben die Vorwürfe am ersten Verhandlungstag am Mittwoch vor dem Berliner Landgericht im Wesentlichen zu. Sie hätten einen „Tipp“ bekommen, erklärten die beiden Männer.