Pflege Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Statistikamt Nord Weniger Pflegebedürftige in Hamburg Von dpa | 30.11.2022, 09:21 Uhr

Die Zahl der Menschen in den Hamburger Pflegeheimen ist im vergangenen Jahr auf 15 530 gesunken. Das waren 4,6 Prozent weniger als bei der vorherigen Erhebung 2019, teilte das Statistikamt Nord am Mittwoch mit. Weitere 1679 Menschen befanden sich in teilstationärer Pflege (Tagespflege). Das sind 9,1 Prozent weniger als zwei Jahre zuvor.