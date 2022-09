Schriftstellerin Geipel Foto: Gregor Fischer/dpa/Archivbild up-down up-down Auszeichnung Publizistin Ines Geipel erhält Erich-Loest-Preis 2023 Von dpa | 08.09.2022, 14:53 Uhr

Die Publizistin Ines Geipel erhält den Erich-Loest-Preis 2023. Die 62-Jährige werde als „engagierte und streitbare Stimme im Bemühen, die Wirkungsmechanismen von Diktaturen zu durchleuchten“, ausgezeichnet, teilte die Medienstiftung der Sparkasse Leipzig am Donnerstag mit. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Er wurde im Andenken an den 2013 verstorbenen Schriftsteller Erich Loest ins Leben gerufen. Die Preisverleihung findet am 24. Februar 2023 in Leipzig statt.