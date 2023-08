Verkehr Pro Bahn: Jetzt Pläne für Ostsee-Verkehr 2024 machen Von dpa | 18.08.2023, 06:23 Uhr Bahnhof Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild up-down up-down

Der Fahrgastverband Pro Bahn hat angesichts der regelmäßig überfüllten Züge von Berlin Richtung Ostsee dazu aufgerufen, schon jetzt Pläne für mehr Kapazitäten im kommenden Sommer zu machen. In den kommenden Wochen könne an der angespannten Lage nichts verändert werden, sagte Martin Pogatzki vom Landesverband Berlin/Brandenburg der Deutschen Presse-Agentur. „Da kann man die Leute nur bitten, Züge in den Randzeiten zu nutzen. Aber man könnte sich jetzt hinsetzen und Pläne für das nächste Jahr machen. Das Problem tritt ja jedes Jahr so überraschend auf wie Weihnachten.“