Diebstahl Polizei stoppt Autodiebe in Brandenburg: Ermittlungen laufen Von dpa | 25.01.2023, 11:15 Uhr

Polizisten aus Mecklenburg-Vorpommern haben Autodiebe über fast 300 Kilometer verfolgt und im Süden Brandenburgs gefasst. Gegen die zwei polizeibekannten Männer wird nun wegen des Verdachts des bandenmäßigen Diebstahls ermittelt, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Neubrandenburg sagte. Die Polizei prüft weitere Zuammenhänge zu anderen Auto-Diebstählen in MV.