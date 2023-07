Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Ostpringnitz-Ruppin Polizei identifiziert Getöteten nach Autounfall falsch Von dpa | 04.07.2023, 15:41 Uhr

Die Polizei hat einen Unfalltoten falsch identifiziert. So sei nicht - wie zunächst vermeldet - ein 44-Jähriger, sondern dessen 38 Jahre alter Bekannter bei dem Unfall am Wochenende gestorben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Irrtum fiel auf, weil die Angehörigen des 44-Jährigen aus Niedersachsen nach der Unfallzeit noch Kontakt zu ihm hatten.