Tote Fische schwimmen an der Wasseroberfläche des deutsch-polnischen Grenzflusses Oder. Foto: Marcin Bielecki/PAP/dpa FOTO: Marcin Bielecki up-down up-down Umwelt Polens Regierung: Keine toxischen Stoffe in Oder entdeckt Von dpa | 16.08.2022, 19:49 Uhr

In den untersuchten Wasserproben aus der Oder sind nach Angaben von Polens Regierung bislang keine toxischen Substanzen entdeckt worden, die das Fischsterben verursacht haben. In den Proben toter Fische seien zudem keine Hinweise auf Pestizide gefunden worden, sagte Umweltministerin Anna Moskwa am Dienstag in Warschau.