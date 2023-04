Bundesparteitag Die Linke Foto: Martin Schutt/dpa/Archivbild up-down up-down Energie Pellmann kritisiert Ampel-Pläne zu Gas- und Ölheizungen Von dpa | 01.04.2023, 11:21 Uhr

Der Linken-Ostbeauftragte Sören Pellmann übt scharfe Kritik an den Plänen der Ampel-Koalition zur Abkehr von Öl- und Gasheizungen. „Im Osten stehen demnächst zigtausende Heizungswechsel an, da viele Anlagen in den 90er Jahren eingebaut wurden“, sagte der Leipziger Bundestagsabgeordnete am Samstag. „Die Menschen verzweifeln angesichts der horrenden Sanierungskosten, die anfallen werden.“ Pellmann sprach von einem Verarmungsprogramm.