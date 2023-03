Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) Foto: Wolfgang Kumm/dpa/Archivbild up-down up-down Medizinische Versorgung Ost-Regierungschefs treffen sich mit Lauterbach Von dpa | 31.03.2023, 00:48 Uhr

Die ostdeutschen Länderchefs treffen sich heute auf einer Sonderkonferenz in Berlin mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Thema ist die medizinische Versorgung. An dem Treffen in der sächsischen Landesvertretung beim Bund nimmt auch der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), teil.