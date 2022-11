Treffen der Innenminister der ostdeutschen Bundesländer Foto: Michael Reichel/dpa up-down up-down Innere Sicherheit Ost-Länder wollen Expertentreffen gegen Rechtsextremismus Von dpa | 04.11.2022, 16:23 Uhr

Die ostdeutschen Bundesländer wollen sich im Kampf gegen Rechtsextremismus noch stärker austauschen und dafür ein Expertentreffen einrichten. „Wir wollen einen intensiven Expertenerfahrungsaustausch“, sagte Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) am Freitag nach Beratungen mit seinen ostdeutschen Kollegen in Erfurt. Er sei überzeugt, dass es die Chance gebe, Aktivitäten von Rechtsextremisten zu verhindern. Sachsen will zu dem Expertentreffen einladen. Angestrebt sei ein 360-Grad-Blick auf das Thema Rechtsextremismus.