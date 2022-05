Erdölraffinerie PCK in Schwedt FOTO: Patrick Pleul/dpa Öl-Embargo gegen Russland droht Hoffen und Bangen in Schwedt: Habeck will Raffinerie erhalten Von Oliver von Riegen/dpa und Verena Schmitt-Roschmann/dpa | 09.05.2022, 18:52 Uhr

Die EU-Kommission will raus aus dem russischen Öl. Doch was wird aus der Raffinerie PCK in Schwedt, wo nur Öl aus Russland ankommt? Wirtschaftsminister Habeck hat schon Pläne für eine „Raffinerie der Zukunft“. In Schwedt herrscht nicht nur Zuversicht.