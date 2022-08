dpatopbilder - Andreas Hein, Ranger bei der Naturwacht Brandenburg, steht mit Schutzbekleidung im deutsch-polnischen Grenzfluss Westoder. Foto: Patrick Pleul/dpa FOTO: Patrick Pleul up-down up-down Tiere Oder-Fischsterben: Keine Auffälligkeiten im Nordosten Von dpa | 16.08.2022, 19:03 Uhr

Im Zusammenhang mit dem Fischsterben in der Oder sind noch keine Auffälligkeiten in Mecklenburg-Vorpommern festgestellt worden. „Bislang wurden im deutschen Teil des Stettiner Haff keine toten Fische gesichtet“, sagte der Umweltminister des Bundeslandes, Till Backhaus (SPD), am Dienstag. „Nach unseren Informationen steht die Welle mit Fischkadavern noch vor Stettin.“ Man setze alles daran, dass kein toter Fisch im Stettiner Haff ankomme.