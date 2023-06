Polizeiwagen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Polizei Nach Tod von 15-Jähriger: Ermittlungen gegen Jugendlichen Von dpa | 29.06.2023, 15:11 Uhr

Nach dem Tod eines 15-jährigen Mädchens in Rathenow ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen Jugendlichen. Es gebe den Anfangsverdacht, dass der minderjährige Beschuldigte dem Mädchen Betäubungsmittel verschafft und so leichtfertig ihren Tod verursacht habe, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Potsdam am Mittwoch. Es werde geprüft, ob die in Frage stehenden Betäubungsmittel zumindest „mitursächlich“ für den Tod des Mädchens gewesen seien. Um welche Art von Drogen es sich handele, sagte die Sprecherin nicht.