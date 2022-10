Netzbetreiber Gascade baut um in Lubmin Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down Klimaaktivisten Nach Attacken Erdölleitung ermittelt Staatsanwalt Von dpa | 05.10.2022, 12:53 Uhr

Im Zusammenhang mit Attacken von Mitgliedern der Klimaschutzgruppe „Letzte Generation“ auf Erdölpumpstationen in Mecklenburg-Vorpommern ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen mehrere Beschuldigte. Wie ein Sprecher in Neubrandenburg am Mittwoch sagte, geht es um zwölf Verfahren. In den meisten Fällen werde zwei Beschuldigten Störung öffentlicher Betriebe, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch vorgeworfen.