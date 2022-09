Polizei Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorpommern-Greifswald Mehr als 20 Gullydeckel gestohlen: Polizei rät zur Vorsicht Von dpa | 14.09.2022, 16:39 Uhr

Die Polizei im Süden Vorpommerns fahndet nach Gullydeckel-Dieben und warnt vor gefährlichen Löchern in den Straßen. Unbekannten hatten an zwei Tagen mehr als 20 solcher eisernen Deckel aus den Schächten gestohlen, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Pasewalk sagte. Betroffen waren Straßen in Penkun, Krackow, Schwennenz, Lebehn und Bismark an der Grenze zu Polen sowie Strasburg und Brietzig bei Pasewalk (Vorpommern-Greifswald). Über Bismark an der B104 fahren viele Autos zum Tanken nach Polen.