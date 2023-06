Volksaufstand in der DDR Foto: Maurizio Gambarini/dpa/Archivbild up-down up-down Geschichte „Liveticker“ rund um den DDR-Volksaufstand vor 70 Jahren Von dpa | 13.06.2023, 12:02 Uhr

Ein Aufstand im Liveticker, 70 Jahre danach: Ein besonderes Multimediaprojekt erinnert an die Ereignisse vom 17. Juni 1953 in der DDR. Ab Freitag beleuchtet die von öffentlichen Stellen geförderte berlinHistory.app in Echtzeit, wie sich die Protestaktionen damals an 350 Orten in Berlin und Ostdeutschland entwickelten und wie sie niedergeschlagen wurden. Auf einer Karte erscheinen nach und nach Flammensymbole, daneben stehen Reportagen und gelesene Berichte von Zeitzeugen.