Energiekrise Linken-Politiker fordert Montagsdemos gegen Gasumlage Von dpa | 15.08.2022, 10:05 Uhr

Der Leipziger Linken-Politiker Sören Pellmann hat die Bürger in den ostdeutschen Ländern zu Montagsdemos gegen die geplante Gasumlage aufgefordert. Diese sei ein „Schlag gegen den Osten“ und „der schärfste soziale Einschnitt für die Bürger seit den Hartz-Reformen der 2000er Jahre“, sagte der Ostbeauftragte der Bundestags-Linksfraktion am Montag in Berlin.