Der Grenzturm in Lenzen erinnert an das einstige Sperrgebiet. Heute können Besucher vom Turm über die Elbe nach Niedersachsen schauen. FOTO: zvs 70 Jahre Grenzschließung „Wir haben die innerdeutsche Grenze weitgehend außer Acht gelassen“ Von Benjamin Lassiwe | 25.05.2022, 17:31 Uhr

Es ist 70 Jahre her, dass 1952 die innerdeutsche Grenze geschlossen wurde. Auch Brandenburg war davon betroffen: An der Elbe, bei Lenzen, konnten die Menschen nun nicht mehr ohne Weiteres nach Niedersachsen. Am Freitag und Sonnabend soll daran erinnert werden. In Lenzen findet der Elbe-Kirchentag unter dem Motto „Grenzenlos: Elbe“ statt. Unser Korrespondent Benjamin Lassiwe sprach dazu mit Landtagspräsidentin Prof. Ulrike Liedtke (SPD).