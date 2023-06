Der Perleberger Landtagsabgeordnete Thomas Domres von den Linken fordert von der Landesregierung mehr Einsatz für die Prignitz. Foto: Renè Hill up-down up-down Kabinett vor Ort Thomas Domres fordert von Landesregierung mehr Einsatz für die Prignitz Von Benjamin Lassiwe | 13.06.2023, 16:18 Uhr

Brandenburgs Landesregierung war am Dienstag in der Prignitz unterwegs. Aber was sagt die Opposition dazu? Der Landtagsabgeordnete und Parlamentarische Geschäftsführer der Linken, Thomas Domres, sprach mit dem „Prignitzer“.