Literatur Kulturstaatsministerin zeichnet Buchhandlungen aus Von dpa | 30.10.2022, 15:13 Uhr

Drei Buchhandlungen haben am Sonntag in Augsburg den Deutschen Buchhandlungspreis 2022 verliehen bekommen. Die mit jeweils 25.000 Euro dotierte Auszeichnung ging an die Schatzinsel im brandenburgischen Bernau, Friedrich Schaumburg im niedersächsischen Stade und Logbuch in Bremen.