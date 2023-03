Tobias Kratzer Foto: Georg Wendt/dpa/Archivbild up-down up-down Theater Kratzer inszeniert „Floß der Medusa“ in Flughafenhangar Von dpa | 13.03.2023, 13:06 Uhr

Mit dem bei der Uraufführung in Tumulten untergegangenen Oratorium „Das Floß der Medusa“ von Hans Werner Henze (1926-2012) erschließt sich die Komische Oper Berlin einen Hangar des stillgelegten Flughafens Tempelhof als Spielort. Das aufwendige Werk soll mit einem rund 200 Menschen umfassenden künstlerischen Ensemble vom 16. September an fünf Mal vor jeweils etwa 1600 Besucherinnen und Besuchern aufgeführt werden. Die Inszenierung übernimmt der Regisseur Tobias Kratzer, der 2025 als Intendant an die Staatsoper Hamburg geht.