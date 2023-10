Bundeswehr Konvoi fährt von Mecklenburg-Vorpommern nach Brandenburg Von dpa | 18.10.2023, 13:31 Uhr | Update vor 22 Min. Bundeswehr Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach einer Bundeswehrübung soll sich am Freitag ein Militärkonvoi mit etwa 120 Fahrzeugen auf den Weg von der Kleinstadt Torgelow im Nordosten Mecklenburg-Vorpommerns nach Beelitz in Brandenburg machen. Autofahrer seien gebeten, möglichst großen Abstand zum Konvoi einzuhalten und nicht zwischen die einzelnen Fahrzeuge zu fahren, teilte die Bundeswehr am Mittwoch mit.