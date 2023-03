Deutschlandbesuch von König Charles III. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa up-down up-down Adel Königlicher Besuch: Charles III. kommt nach Deutschland Von dpa | 29.03.2023, 02:49 Uhr

Der britische König Charles III. beginnt heute seinen dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland. Für den Monarchen ist es die erste Auslandsreise in seiner neuen Rolle - noch vor seiner Krönung am 6. Mai. In Berlin erwartet ihn seinerseits eine Premiere: Nach einem Empfang mit 21 Salutschüssen am Flughafen wird Charles als erster Staatsgast überhaupt mit militärischen Ehren am Brandenburger Tor begrüßt - volksnah mitten in der Hauptstadt.