Feier zu 25 Jahre «Ständige Vertretung» (StäV) Berlin Foto: Joerg Carstensen/dpa up-down up-down Polit-Kneipe Kölsch und Adenauer: 25. Geburtstag „Ständige Vertretung“ Von dpa | 12.09.2022, 20:51 Uhr

Die Berlin-Bonner Polit-Kneipe „Ständige Vertretung“ (StäV) hat ihren 25. Geburtstag gefeiert. Zahlreiche Gäste und einige bekannte Politiker versammelten sich am Montagabend in und vor der Gaststätte am Spreeufer nahe der Friedrichstraße im Zentrum Berlins. Unter den Gästen waren der frühere Regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, und die ehemalige Bonner Oberbürgermeisterin Bärbel Dieckmann (beide SPD). Außerdem der frühere SPD-Generalsekretär Klaus Uwe Benneter und einer der Kneipengründer, Harald Grunert.