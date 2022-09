Fischsterben in der Oder Foto: Patrick Pleul/dpa/Archiv up-down up-down Nach Fischsterbe Koalition fordert Stopp für Einleitungen in die Oder Von dpa | 06.09.2022, 16:09 Uhr

Die Brandenburger rot-schwarz-grüne Koalition fordert nach dem massenhaften Fischsterben einen verstärkten Schutz der Oder. Die Einleitung von Stoffen in die Oder, die für die Umwelt kritisch seien, müssten umgehend gestoppt werden, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Ludwig Scheetz am Dienstag in Potsdam. Dafür müsse es ein länderübergreifendes Verzeichnis geben. Dies sei Teil eines gemeinsamen Antrags der Landtagsfraktionen von SPD, CDU und Grünen. Gemeinsam mit der Bundesregierung und der polnischen Regierung müsse auch für eine lückenlose Aufklärung der Ursache des Fischsterbens gesorgt werden. Zudem sei Hilfe für die betroffenen Fischereibetriebe an der Oder notwendig.