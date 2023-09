Geschichte Jüdisches Museum Berlin zeigt DDR als „Ein anderes Land“ Von dpa | 06.09.2023, 15:06 Uhr Ausstellung «Ein anderes Land. Jüdisch in der DDR» Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa up-down up-down

Das Leben in den acht jüdischen Gemeinden der DDR steht im Mittelpunkt der Ausstellung „Ein anderes Land. Jüdisch in der DDR“ im Jüdischen Museum Berlin. Von Freitag an bis zum 14. Januar wird auf Basis von persönlichen Objekten von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sowie deren Nachkommen über jüdische Erfahrungen in diesem deutschen Staat berichtet, die ihre Geschichte erzählen und so individuelle jüdische Perspektiven vermitteln.