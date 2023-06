Insel Usedom Brücken Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down Verkehr IHK: Swine-Tunnel öffnet noch im Juni Von dpa | 15.06.2023, 08:27 Uhr

Polen hat in wenigen Jahren einen Tunnel zur Insel Usedom gebaut. Der ist nun fertig - und soll in Kürze in Betrieb gehen. Eine Alternative für viele Besucher der Kaiserbäder, meint die IHK Neubrandenburg.