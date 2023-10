Arbeitsmarkt Ifo: West-Ost-Lohngefälle vor allem strukturell bedingt Von dpa | 18.10.2023, 10:31 Uhr | Update vor 17 Min. Lohnlücke Foto: Annette Riedl/dpa/Illustration up-down up-down

Zwei Drittel des Lohngefälles zwischen West- und Ostdeutschland lassen sich laut Ifo-Institut durch Unterschiede in der Wirtschaftsstruktur erklären. „Viele Menschen im Osten arbeiten in typischen Niedriglohnbranchen, und auch gut bezahlende Großunternehmen aus der Industrie sind hier kaum vertreten“, sagte Jannik Nauerth von der Ifo-Niederlassung Dresden am Mittwoch.