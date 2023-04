Ifo-Institut Foto: picture alliance / dpa/Archiv up-down up-down Konjunkturumfrage Ifo-Institut: Ausblick der ostdeutschen Unternehmen besser Von dpa | 27.04.2023, 11:44 Uhr

Viele ostdeutsche Unternehmen sind für die kommenden sechs Monate optimistischer gestimmt als zuvor. Vor allem im Handel und dem Verarbeitenden Gewerbe habe sich der Ausblick deutlich verbessert, informierte das Wirtschaftsinstitut Ifo am Donnerstag. In der jüngsten Konjunkturumfrage habe sich der entsprechende Index von 91,7 auf 94,8 Punkte erhöht. Dadurch konnte ein leichter Rückgang bei der Einschätzung der aktuellen Lage wettgemacht werden, so dass das Geschäftsklima insgesamt im Vergleich zum März von 95,4 auf 96,5 Punkte zugelegte.