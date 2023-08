Berlin Grünen-Abgeordneter Dahmen bei Unfall schwer verletzt Von dpa | 19.08.2023, 14:16 Uhr Janosch Dahmen Foto: Kay Nietfeld/dpa/Archivbild up-down up-down

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Janosch Dahmen ist bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Gesundheitsexperte der Grünen werde im Krankenhaus behandelt und ihm gehe es den Umständen entsprechend gut, sagte eine Sprecherin der Bundestagsfraktion am Samstag auf Anfrage. Der Unfall habe sich am Mittwoch bei Bauarbeiten an Dahmens Haus in Nordbrandenburg ereignet. Zuerst hatte der „Business Insider“ (Freitag/online) berichtet.