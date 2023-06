Ecstasy-Pille «Blue Punisher» Foto: Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa up-down up-down Drogen Fusion-Sicherheitsleute fassen „Blue Punisher“-Dealer Von dpa | 29.06.2023, 16:37 Uhr

Das Amtsgericht Waren hat Haftbefehl gegen einen mutmaßlichen Dealer erlassen, den private Sicherheitskräfte zuvor beim Fusion-Festival mit Drogen ertappten. „Der Mann aus Berlin hatte ein ganzes Potpourri an Drogen bei sich: mehrere Hundert Ecstasy-Pillen, darunter 60 „Blue Punisher“-Pillen, mehr als 180 LSD-Trips, weitere Betäubungsmittel in nicht geringer Menge sowie Tütchen mit einer kristallinen Substanz, die noch analysiert werden muss“, teilte die Polizei in Neubrandenburg am Donnerstag mit.