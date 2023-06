DJ Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild up-down up-down Drogen Fusion-Festival warnt vor Ecstasy-Pille „Blue Punisher“ Von dpa | 29.06.2023, 13:35 Uhr

Die Veranstalter des Musikfestivals Fusion sensibilisieren ihre Besucher mit Aushängen und Warnfotos vor den Gefahren der Ecstasy-Droge „Blue Punisher“. „Wir hoffen außerdem, dass unsere Gäste auch durch die mediale Berichterstattung vor den hochdosierten Pillen gewarnt sind“, sagte ein Festivalsprecher am Donnerstag. Das Techno- und Kultur-Festival in Lärz (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Mittwoch gestartet, bis Sonntag werden bis zu 70 000 meist jüngere Gäste erwartet. Nach dem Drogentod einer 13-Jährigen aus dem Landkreis am Montag haben verschiedene Stellen vor dem Konsum der Substanz gewarnt, die als Partydroge gilt.