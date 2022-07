ARCHIV - Der ostdeutsche Aktfotograf Klaus Ender in seiner Fotoausstellung "Akt und Landschaft" in Stralsund. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild FOTO: Stefan Sauer up-down up-down Akt-Fotografie Fotos und Film: Neustrelitz erinnert an Fotograf Klaus Ender Von dpa | 07.07.2022, 08:18 Uhr

Das Kulturquartier in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) erinnert mit seiner Sommerausstellung 2022 an den Fotografen Klaus Ender (1939-2021). Die Sonderschau zeigt etwa 160 Arbeiten und wird an diesem Sonntag eröffnet, wie die Leiterin der Einrichtung Dorothea Klein-Onnen am Donnerstag sagte. Dabei soll Anfang August auch ein neuer Dokumentarfilm über den Wegbereiter der ostdeutschen Aktfotografie gezeigt werden.