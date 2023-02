Der Ärztemangel im Land spitzt sich zu: In Brandenburg müssen in den nächsten Jahren mehr als 620 Hausärzte einen Nachfolger finden. Symbolfoto: Bernd Weißbrod/dpa up-down up-down Fortbildungszentrum eröffnet Ärztemangel droht sich im Land zu verschärfen Von Benjamin Lassiwe | 10.02.2023, 16:50 Uhr

Am Freitag konnte das neue Fortbildungszentrum für Hausärzte in Potsdam eröffnet werden. Mehr als 620 Hausärzte müssen in den nächsten Jahren einen Nachfolger finden.