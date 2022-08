ARCHIV - Steffi Lemke (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesumweltministerin, informiert sich über die Umweltkatastrophe am deutsch-polnischen Grenzfluss Oder. Foto: Patrick Pleul/dpa/Archivbild FOTO: Patrick Pleul up-down up-down Umwelt Fischsterben: Lemke erwartet Aufklärung von polnischer Seite Von dpa | 14.08.2022, 16:45 Uhr

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) verlangt bei dem für Sonntagabend geplanten Treffen mit ihren polnischen Amtskollegen Aufklärung über die Hintergründe des Fischsterbens in der Oder. Die Regierung des Nachbarstaats habe bereits eingeräumt, dass Informationen zu der Umweltkatastrophe auch innerhalb Polens nicht weitergegeben worden seien, sagte sie am Sonntag NDR Info. „Uns haben diese Informationen noch viel später erreicht.“ Ziel des Treffens müsse nun sein, „dieses Verbrechen aufzuklären“. Sie erwarte Aufklärung darüber, was bisher an Gewässerproben analysiert worden sei und was die Schadensursache sein könnte.