Grenzfluss Fischsterben: Baerbock will mehr deutsch-polnische Gespräche

Nach dem großen Fischsterben in der Oder sollte nach Ansicht von Grünen-Politikerin Annalena Baerbock der Blick nach vorn gerichtet werden. „Das Wasser kennt keine Grenze, und die Konsequenzen treffen uns alle. Deswegen ist es für mich persönlich entscheidend, dass wir, in Deutschland und in Polen, gemeinsam über die Oder beraten - nicht ohne- oder gar gegeneinander“, sagte Baerbock am Donnerstag in Reitwein. In der Gemeinde an der Oder hatte sich die Außenministerin in ihrer Funktion als brandenburgische Bundestagsabgeordnete ein Bild von der aktuellen Lage am Fluss gemacht. Die Zusammenarbeit mit Polen betreffe alle Fragen: die Aufklärung des Fischsterbens, aber genauso Fragen der weiteren Nutzung und des Oder-Ausbaus. „Wir müssen mehr miteinander sprechen, nicht weniger“, bekräftigte Baerbock.