Berlin Faeser mahnt vor 1. Mai zu friedlichen Demonstrationen Von dpa | 30.04.2023, 10:26 Uhr

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat mit Blick auf den 1. Mai zu friedlichen Formen des Protests gemahnt. „Der 1. Mai steht für soziale Gerechtigkeit und sozialen Zusammenhalt“, sagte die SPD-Politikerin am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Ich appelliere an alle Gruppen, friedlich zu demonstrieren.“