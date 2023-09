Bundesinnenministerin Faeser: Bahnanlagen besser schützen - Mehr Kameras geplant Von dpa | 09.09.2023, 11:29 Uhr | Update vor 38 Min. Nach Zugausfällen durch Brände in Kabelschächten Foto: Paul Zinken/dpa up-down up-down

Nach einem mutmaßlichen Brandanschlag auf die Anlagen der Bahn will Bundesinnenministerin Nancy Faeser für einen besseren Schutz der Trassen sorgen. Der „Bild am Sonntag“ sagte die SPD-Politikerin: „Wer die Täter waren, wird mit Hochdruck ermittelt. Und klar ist nicht erst seit dieser Tat: Wir müssen unsere Bahn-Infrastruktur noch besser schützen. Daher verstärken wir die Videoüberwachung: Bis nächstes Jahr erhöhen wir die Zahl der Kameras an Bahnanlagen von 9000 auf 11.000.“