Der Bahn-Experte Markus Hecht hat sich angesichts der mutmaßlichen Brandanschläge und ähnlicher Sabotage-Akte aus der Vergangenheit dafür ausgesprochen, deutlich mehr Bahnstrecken einzuzäunen. „In Frankreich ist die Bahn dabei, Schnellfahrstrecken doppelt einzuzäunen“, sagte Hecht. Auch in Großbritannien seien viele Strecken eingezäunt, ebenso in Norwegen. „Das würde die Betriebsstabilität schon erhöhen“, sagte Hecht. Er sei darüber schon lange mit der DB in der Auseinandersetzung, der Konzern argumentiere dann stets, dass Zäune leicht überklettert werden könnten.